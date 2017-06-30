Россия и Китай намерены совместно развивать остров Большой Уссурийский

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Минвостокразвития России и Государственный комитет Китая по развитию и реформе договорились подписать соглашение о развитии острова Большой Уссурийский. Об этом по итогам переговоров сообщил глава ведомства Александр Галушка. Встреча вице-премьера — полпреда президента России в ДФО на Дальнем Востоке Юрия Трутнева с заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ван Яном, прошла сегодня, 29 июня, в Пекине, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Соглашение предусматривает совместное решение вопросов развития острова.

«Мы вместе должны разработать план развития острова, вместе решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове», — пояснил Александр Галушка.

В свою очередь господин Ван Ян отметил, что китайская сторона готова оказать содействие для ускорения строительства на острове инфраструктуры, в частности, защитных сооружений, а также развития на острове туризма и трансграничного экономического сотрудничества. По его мнению, все это позволит превратить остров «в пилотную зону двустороннего сотрудничества».

Напомним, минвостокразвития России разработало концепцию развития российской части острова Большой Уссурийский, предусматривающую создание на острове территории опережающего развития с туристско-рекреационной направленностью.

Одним из ключевых вопросов для реализации проекта является согласование и обеспечение технических вариантов решений по строительству защитных сооружений. По оценкам, стоимость проектных работ по строительству гидротехнических сооружений на острове в рамках 1 этапа может варьироваться от 100 до 300 млн рублей, стоимость строительства — до 17,6 млрд рублей.