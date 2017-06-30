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09:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НАБУ продлило сотрудничество с ФБР на два года

В НАБУ напомнили, что в бюро с февраля 2016 постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролем их прохождения через компетентные органы США.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Федеральное бюро расследований США (отдел по борьбе с международной коррупцией) в течение следующих двух лет будут сотрудничать в расследованиях, связанных с разоблачением международного отмывания средств, взяточничества и коррупции чиновников из Украины, а также с возвращением активов международными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Намерения о сотрудничестве зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании между ведомствами за подписями директора Бюро Артема Сытника и начальника отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Муна.

«Этот Меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомства договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники Управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировки по совершенствованию навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, по тактической подготовке, идентификации реальной цели, определению потенциальной угрозы, принятию грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях», — сообщает НАБУ.

В бюро напомнили, что с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролем их прохождения через компетентные органы США.

Также 19 июня 2017 года детективами НАБУ в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований задержаны 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В рамках нового Меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.

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