Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
В Сети комментируют украинский вариант фамилии Гоголя – СМИ
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
10:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Виктор Озеров может уйти с поста главы комитета Совета федерации

СФ одобрил закон, отменяющий «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание высшего офицерского или руководящего состава.

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Главком воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев может сменить Виктора Озерова на посту главы комитета Совета федерации (СФ) по обороне, рассказал «Ъ» источник, близкий к руководству Минобороны РФ. Виктор Озеров сказал «Ъ», что «все может быть»: «Мы на своих должностях не навечно». Вчера СФ одобрил закон, отменяющий «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание высшего офицерского или руководящего состава, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

О том, что главком ВКС Виктор Бондарев переходит в СФ, РБК сообщил 27 июня. Эту информацию «Ъ» подтвердил источник, близкий к руководству Минобороны РФ. По его словам, кандидатура согласована с министром обороны Сергеем Шойгу и «принципиально одобрена» спикером СФ Валентиной Матвиенко:

«Предполагается, что на новом месте работы он сменит действующего главу комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова».

Таким образом, профильные комитеты верхней и нижней палат парламента будут отданы двум Героям России: экс-командующему ВДВ генерал-полковнику Владимиру Шаманову и Виктору Бондареву. Оба получили знаки отличия «Золотая звезда» за чеченские кампании.

Напомним, Виктор Озеров работает в верхней палате более 20 лет: с 1996 года он входил в СФ по должности, как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в СФ. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года, сам он, скорее всего, останется работать в СФ и комитете, а Виктор Бондарев может быть делегирован от главы Кировской области, где в сентябре пройдут выборы.

Вчера Виктор Озеров сказал «Ъ: «Хорошо, если (Виктор Бондарев.— «Ъ») придет. Хороший мужик, мой товарищ, Герой России». На вопрос «Ъ» о смене главы комитета господин Озеров ответил: «Все может быть. Мы же не навечно».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что изменится с 1 июля: увеличение МРОТ и тарифов ЖКХ, онлайн-кассы и ужесточение штрафов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
В Германии легализовали однополые браки
Бывшего начальника УСБ СК заподозрили в получении взяток щенками
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь