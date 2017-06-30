Виктор Озеров может уйти с поста главы комитета Совета федерации

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Главком воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев может сменить Виктора Озерова на посту главы комитета Совета федерации (СФ) по обороне, рассказал «Ъ» источник, близкий к руководству Минобороны РФ. Виктор Озеров сказал «Ъ», что «все может быть»: «Мы на своих должностях не навечно». Вчера СФ одобрил закон, отменяющий «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание высшего офицерского или руководящего состава, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

О том, что главком ВКС Виктор Бондарев переходит в СФ, РБК сообщил 27 июня. Эту информацию «Ъ» подтвердил источник, близкий к руководству Минобороны РФ. По его словам, кандидатура согласована с министром обороны Сергеем Шойгу и «принципиально одобрена» спикером СФ Валентиной Матвиенко:

«Предполагается, что на новом месте работы он сменит действующего главу комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова».

Таким образом, профильные комитеты верхней и нижней палат парламента будут отданы двум Героям России: экс-командующему ВДВ генерал-полковнику Владимиру Шаманову и Виктору Бондареву. Оба получили знаки отличия «Золотая звезда» за чеченские кампании.

Напомним, Виктор Озеров работает в верхней палате более 20 лет: с 1996 года он входил в СФ по должности, как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в СФ. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года, сам он, скорее всего, останется работать в СФ и комитете, а Виктор Бондарев может быть делегирован от главы Кировской области, где в сентябре пройдут выборы.

Вчера Виктор Озеров сказал «Ъ: «Хорошо, если (Виктор Бондарев.— «Ъ») придет. Хороший мужик, мой товарищ, Герой России». На вопрос «Ъ» о смене главы комитета господин Озеров ответил: «Все может быть. Мы же не навечно».