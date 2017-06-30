Виктор Озеров может уйти с поста главы комитета Совета федерации
СФ одобрил закон, отменяющий «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание высшего офицерского или руководящего состава.
СФ одобрил закон, отменяющий «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, которые имеют воинское звание высшего офицерского или руководящего состава.
Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.
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О том, что главком ВКС Виктор Бондарев переходит в СФ, РБК сообщил 27 июня. Эту информацию «Ъ» подтвердил источник, близкий к руководству Минобороны РФ. По его словам, кандидатура согласована с министром обороны Сергеем Шойгу и «принципиально одобрена» спикером СФ Валентиной Матвиенко:
«Предполагается, что на новом месте работы он сменит действующего главу комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова».
Таким образом, профильные комитеты верхней и нижней палат парламента будут отданы двум Героям России:
Напомним, Виктор Озеров работает в верхней палате более 20 лет: с 1996 года он входил в СФ по должности, как председатель хабаровской закдумы, а с 2001 года был делегирован от нее в СФ. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года, сам он, скорее всего, останется работать в СФ и комитете, а Виктор Бондарев может быть делегирован от главы Кировской области, где в сентябре пройдут выборы.
Вчера Виктор Озеров сказал «Ъ: «Хорошо, если (Виктор Бондарев.— «Ъ») придет. Хороший мужик, мой товарищ, Герой России». На вопрос «Ъ» о смене главы комитета господин Озеров ответил: «Все может быть. Мы же не навечно».