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09:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Новоуральске избран новый глава города

Голосованием депутатов.

Источник: УралИнформБюро

Дума Новоуральска назначила главой города сити-менеджера Александра Баранова. В финальном этапе он обошел директора местного «Водоканала» Петра Ильина.

«Со дня вступления Баранова в должность в Новоуральском городском округе муниципальное управление вновь будет осуществляться по одноглавой системе — вступают в силу нормы устава о слиянии в одном должностном лице полномочий главы городского округа и главы администрации», — пояснили «Уралинформбюро» в территориальной избирательной комиссии.

Инаугурация Баранова намечена на 7 июля. Нового председателя думы депутаты изберут на ближайшем заседании.

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