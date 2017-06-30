В Новоуральске избран новый глава города
Голосованием депутатов.
Голосованием депутатов.
Дума Новоуральска назначила главой города
«Со дня вступления Баранова в должность в Новоуральском городском округе муниципальное управление вновь будет осуществляться по одноглавой системе — вступают в силу нормы устава о слиянии в одном должностном лице полномочий главы городского округа и главы администрации», — пояснили «Уралинформбюро» в территориальной избирательной комиссии.
Инаугурация Баранова намечена на 7 июля. Нового председателя думы депутаты изберут на ближайшем заседании.