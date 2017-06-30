В Новоуральске избран новый глава города

Дума Новоуральска назначила главой города сити-менеджера Александра Баранова. В финальном этапе он обошел директора местного «Водоканала» Петра Ильина.

«Со дня вступления Баранова в должность в Новоуральском городском округе муниципальное управление вновь будет осуществляться по одноглавой системе — вступают в силу нормы устава о слиянии в одном должностном лице полномочий главы городского округа и главы администрации», — пояснили «Уралинформбюро» в территориальной избирательной комиссии.

Инаугурация Баранова намечена на 7 июля. Нового председателя думы депутаты изберут на ближайшем заседании.