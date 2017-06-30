Лукашенко наградил офицеров МВД и принял кадровые решения в Минобороны
В числе награжденных — замначальника спецподразделения «Алмаз», кадровые решения в Минобороны касались смены главы начальника тыла Вооруженных сил.
В числе награжденных — замначальника спецподразделения «Алмаз», кадровые решения в Минобороны касались смены главы начальника тыла Вооруженных сил.
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении представителей системы министерства внутренних дел республики.
Государственные награды будут вручены за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, личное мужество, самоотверженность, смелость и решимость, проявленные в борьбе с преступностью и в экстремальных ситуациях, значительные достижения в
«Заслуги десяти представителей системы МВД отмечены орденами, медалями и почетными званиями. В числе награжденных — заместитель начальника отдела специальной подготовки и оперативного обеспечения спецмероприятий специального подразделения по борьбе с терроризмом “Алмаз” МВД Беларуси Николай Кривальцевич, заслуги которого отмечены орденом “За службу Родине” III степени», — проинформировали в
Кроме того, профессор Академии МВД Валерий Ананич награжден орденом Почета.
Также в четверг Лукашенко принял кадровые решения в министерстве обороны и подписал соответствующие указы.
В частности, проинформировали в
На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил. Ранее эту должность занимал Бурдыко.