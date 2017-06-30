Чебан: Народ поддержит президента в борьбе с правительством
Доверенное лицо президента Ион Чебан прокомментировал высказывания спикера парламента Андриана Канду об отставке президента республики.
Доверенное лицо президента Ион Чебан прокомментировал высказывания спикера парламента Андриана Канду об отставке президента республики.
— Президент Игорь Додон остается последователен в продвижении Истории Молдовы в школах и молдавского языка как официального, как того хочет большинство граждан. Представители власти, если того хотят, могут считать себя румынами и частью румынской истории. Это их персональный выбор, — отметил Чебан.
Кроме того, Чебан ответил на распространяющиеся в обществе слухи о возвращении президентом кириллического написания молдавского языка, сказав, что это является ничем иным как спекуляциями и ложью.
Доверенное лицо президента утверждает, что Игорь Додон готов в любой момент оспорить решения правительства и предстать перед судом народа, в случае если власти инициируют процедуру отставки через импичмент.
Чебан выразил свою твердую уверенность в том, что народ поддержит президента в борьбе с нынешним правительством.