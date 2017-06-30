Чебан: Народ поддержит президента в борьбе с правительством

— Президент Игорь Додон остается последователен в продвижении Истории Молдовы в школах и молдавского языка как официального, как того хочет большинство граждан. Представители власти, если того хотят, могут считать себя румынами и частью румынской истории. Это их персональный выбор, — отметил Чебан.

Кроме того, Чебан ответил на распространяющиеся в обществе слухи о возвращении президентом кириллического написания молдавского языка, сказав, что это является ничем иным как спекуляциями и ложью.

Доверенное лицо президента утверждает, что Игорь Додон готов в любой момент оспорить решения правительства и предстать перед судом народа, в случае если власти инициируют процедуру отставки через импичмент.

Чебан выразил свою твердую уверенность в том, что народ поддержит президента в борьбе с нынешним правительством.