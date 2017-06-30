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10:35 (мск), источник: Интерфакс

В Германии легализовали однополые браки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Парламент Германии одобрил законопроект, о легализации однополых браков. Как сообщает Deutsche Welle, документ был принят большинством голосов — «за» проголосовали 393 депутата, «против» — 226, четверо депутатов воздержались.

Источник: Reuters

Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и будут иметь те же права, что и традиционные семейные пары.

Отмечается, что имеющий большинство в правящей коалиции блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), выступал против признания однополых браков. Однако ранее на этой неделе канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель призвала однопартийцев, чтобы они в данном случае принимали решение самостоятельно «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией. При этом сама Меркель проголосовала против.

Согласно данным социологических опросов, большинство жителей Германии поддерживают легализацию однополых браков.

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