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10:52 (мск), источник: Informburo.kz

Один из ЦОНов Алматы приостановит работу 1 июля

В связи с переездом в новое здание Алатауский отдел Департамента ЦОН госкорпорации «Правительство для граждан» приостановит предоставление госуслуг.

Источник: Informburo.kz

Алатауский отдел Департамента ЦОН госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы в связи переездом в новое здание приостановит свою работу с 14.00 завтрашнего дня. ЦОН находится по адресу микрорайон Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 22 дом. Информация опубликована на официальной странице госкорпорации в Facebook.

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«Жители района за госуслугами могут обращаться в ЦОН № 2 Алатауского района, по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-1, ул. Ленина, д. 89. А готовые паспорта и удостоверения могут получить в Ауэзовском ЦОНе № 1. По адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51», — говорится в публикации госкорпорации.

3 июля ЦОН № 1 Алатауского района возобновит свою работу в новом здании по адресу: микрорайон Алгабас-1, дом 5/17 (Атлетический городок).

Пилотный проект «Правительства для граждан» по работе ЦОНов до полуночи получил продолжение. Теперь возможность подать заявление на получение госуслуг или получить готовую справку могут не только астанинцы, но и жители Алматы и Шымкента.

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