Госслужащих Алматы оштрафовали на 4,4 млн тенге

«Департаментом государственных доходов по Алматы за несвоевременное представление деклараций о доходах за 2016 год, к административной ответственности привлечено 39 человек занимающих государственную должность и их супруг на сумму 4,4 млн. тенге», — сообщил и.о. руководителя ДГД по Алматы Балтабеков Канат.

При анализе допущенных нарушений установлено, что основная их доля приходится на супругов административных госслужащих.

Законом РК «О борьбе с коррупцией» и нормами Налогового кодекса предусмотрены обязанность и срок представления декларации о доходах и имуществе — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

«Гражданка А. — супруга государственного служащего представила декларацию за 2016 год с опозданием — 5 апреля 2017 года, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по статье 274 Кодекса РК “Об административных правонарушениях” в виде уплаты штрафа в размере 50 МРП (113 тысяч 450 тенге)», — сообщили в департаменте.