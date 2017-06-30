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11:24 (мск), источник: Фонтанка

Милонов торопит Полтавченко с реновацией хрущёвок в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов 30 июня обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой перенять московский опыт для ускорения процесса реновации домов хрущёвской постройки в Северной столице.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснил Милонов корреспонденту «Фонтанки», необходимость губернаторского вмешательства в процесс обновления ветхого жилья он связывает с различными «уловками», которые используют депутаты, входящие в комиссию по градостроительству Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По его словам, ряд народных избранников лоббирует интересы определенных строительных компаний и затягивает процесс реновации. В итоге, из-за высоких цен на жилье страдают петербуржцы. Программа сноса «хрущёвок» и строительства на их месте новых домов могла бы помочь многим горожанам решить жилищный вопрос.

Письмо передано в Смольный 30 июня, ответа пока не поступило.

Напомним, программа реновации была запущена в Петербурге 8 лет назад, после того как ЗакС принял соответствующий закон. За это время компании «Воин-В» и «СПб Реновация» построили и сдали 10 домов. Директор «Воина-В», также как депутат Милонов, сетовал на затягивание процесса — из-за оппозиционных парламентариев. В городе насчитали порядка 7 тысяч «хрущёвок», подлежащих сносу. Кстати, в отличие от столичного закона, в городе на Неве жителей пятиэтажек расселяют в дома в том же квартале, и только в том случае, если никто из жильцов не возражал против переселения.

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