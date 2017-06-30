Милонов торопит Полтавченко с реновацией хрущёвок в Петербурге

Как объяснил Милонов корреспонденту «Фонтанки», необходимость губернаторского вмешательства в процесс обновления ветхого жилья он связывает с различными «уловками», которые используют депутаты, входящие в комиссию по градостроительству Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По его словам, ряд народных избранников лоббирует интересы определенных строительных компаний и затягивает процесс реновации. В итоге, из-за высоких цен на жилье страдают петербуржцы. Программа сноса «хрущёвок» и строительства на их месте новых домов могла бы помочь многим горожанам решить жилищный вопрос.

Письмо передано в Смольный 30 июня, ответа пока не поступило.