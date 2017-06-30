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11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

МВД предложило отправлять мигрантов в Байкальский регион

Прошлую концепцию приняли в 2012 году.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

МВД подготовило концепцию миграционной политики на 2018−2020 годы, по которой предлагается перенаправлять мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, а также на собеседника в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

Прошлую концепцию приняли в 2012 году. Ее предлагают заменить новым документом. Это решили сделать из-за «политической нестабильности в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения.

Для этого на Дальнем Востоке планируют создать нужную инфраструктуру, а также упростить получение образовательных, медицинских и социальных услуг, говорится в документе.

«Коммерсантъ» отмечает, что передача МВД права по адаптации мигрантов может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей, которое также претендует на эти полномочия. Источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что сейчас «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу».

«Сейчас стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации», — сказал он.

По данным МВД, которые приводит «Коммерсантъ», с 2012-го по 2016-й годы количество мигрантов вдвое увеличилось по сравнению с периодом с 2007-го по 2011-й годы.

В 2016 году квота на выдачу иностранцам разрешений на временной проживание в России составляла 125,9 тысяч. В 2017 году правительство сократило это количество — до 110,8 тысяч.

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