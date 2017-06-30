Полторак в Брюсселе проводит встречу с генсеком НАТО Столтенбергом
Подробности переговоров пока не сообщаются.
Подробности переговоров пока не сообщаются.
В Брюсселе проходит встреча министра обороны Украины Степана Полторака и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО в Twitter.
«Началась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в сообщении.
Напомним, что 28 июня Полторак начал рабочий визит в