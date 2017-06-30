Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Глава ДНР высказался о «формуле Макрона»
Роналду показал новорожденных детей
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
В Сети комментируют украинский вариант фамилии Гоголя – СМИ
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
11:43 (мск), источник: 112.ua

Полторак в Брюсселе проводит встречу с генсеком НАТО Столтенбергом

Подробности переговоров пока не сообщаются.

Источник: 112.ua

В Брюсселе проходит встреча министра обороны Украины Степана Полторака и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО в Twitter.

«Началась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 июня Полторак начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО. Вчера он принял участие в заседании министров обороны стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новости 112. Выпуск от 12:00, 30.06.2017
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Весенний призыв на службу в российскую армию исполнен на 72%
В Германии легализовали однополые браки
Бывшего начальника УСБ СК заподозрили в получении взяток щенками
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь