Полторак в Брюсселе проводит встречу с генсеком НАТО Столтенбергом

В Брюсселе проходит встреча министра обороны Украины Степана Полторака и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО в Twitter.

«Началась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в сообщении.