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11:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В декларациях красноярских работников департамента горхозяйства нашли ошибки

Ошибки выявила прокуратура региона.

Прокуратура Красноярского края нашла ошибки в декларациях сотрудников департамента городского хозяйства мэрии за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены у руководителей. Так, ряд муниципальных служащих не указали доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях на общую сумму 45 тыс. рублей. Выявлены случаи не отражения в справках о доходах имеющихся счетов с наличием остатка денежных средств на сумму 2 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура зафиксировала случай занижения чиновником заработной платы — своей и супруги. Данные были указаны неверно — были меньше на сумму 25,9 тыс. рублей и 22,8 тыс. рублей соответственно. Один из служащих скрыл доход, полученный его супругой от педагогической деятельности в размере 86,8 тыс. рублей.

Предоставленные недостоверные сведения были размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации города. В итоге прокуратура направила руководителю департамента Игорю Титенкову требование об устранении нарушений и привлечении служащих к дисциплинарной ответственности.

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