Определены все кандидаты на пост губернатора Калининградской области
Определены все кандидаты на пост губернатора Калининградской области. Прием заявлений от кандидатов завершился 29 июня, сообщает
Определены все кандидаты на пост губернатора Калининградской области. Прием заявлений от кандидатов завершился 29 июня, сообщает
«С 9 по 29 июня региональные отделения политических партий могли провести выдвижение кандидатов на съезде политической партии либо конференции. Этим правом воспользовались пять избирательных объединений», — говорят в Избиркоме.
На пост губернатора претендуют:
Координатор Калининградского регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин.
Первый секретарь Калининградского областного комитета КПРФ Игорь Ревин.
Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением в Калининградской области политической партии «Российской экологическая партия «Зеленые».
Владимир Султанов, представляющий региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».
Антон Алиханов, сейчас занимающий пост главы региона. Выдвинут «ЕР».
Напомним, что выборы состоятся 10 сентября.