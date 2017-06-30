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12:05 (мск), источник: Sputnik.by

Матвиенко: Беларуси и России объявлена информационная война

СМИ двух государств должны противостоять попыткам дестабилизировать внутреннюю обстановку, нужны новые подходы в организации медиапространства Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Попытки внести раскол в отношения России и Беларуси будут только усиливаться, и информационная политика Союзного государства должна соответствовать этим вызовам, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Нельзя забывать, что оба государства находятся в условиях фактически объявленной им информационной войны, подчеркнула она в пятницу на пленарном заседании четвертого межрегионального форума двух стран.

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«Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Беларусью, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени», — сказала Матвиенко.

По словам главы Совфеда, в рамках состоявшихся накануне секций были достигнуты договоренности о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности и «проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства».

Спикер Совфеда отметила важность внедрения новых подходов к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства. Она подчеркнула, что нужно эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства и других союзных медиаресурсов.

«Надо более настойчиво в СМИ и интернете утверждать общие гуманитарные ценности России и Беларуси», — уверена Матвиенко.

IV Форум регионов России и Беларуси.

Глава верхней палаты российского парламента также выразила обеспокоенность в связи с падением товарооборота между Россией и Беларусью на 5% в 2016 году. Она подчеркнула, что спад идет не первый год. «Хотя итоги прошедшего первого квартала внушают определенный оптимизм, в целом ситуация остается не такой, как хотелось бы», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, Москва и Минск должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных точек роста. Надо усиливать взаимодействие не только в привычных отраслях, но и развивать новые направления.

«Учитывая значительные успехи белорусских и российских программистов, возможно, следует подумать о создании в приграничных регионах кластера в области IT-технологий», — заключила Матвиенко.

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