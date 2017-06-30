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12:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава ЦИК России поставила выдвижение Ройзмана под вопрос

«Яблочников» вызвали «на ковер».

Источник: УралИнформБюро

У председателя ЦИК России Эллы Памфиловой возник ряд вопросов к порядку выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от партии «Яблоко» на выборы губернатора Свердловской области. Представители партии приглашены для урегулирования, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЦИК.

«По Свердловской области есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно все исправить, я прошу руководителей “Яблока”, обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы», — заявила Памфилова 30 июня на заседании ЦИК.

О каких именно претензиях идет речь, Памфилова не пояснила. Однако, вероятнее всего, вопросы ЦИК связаны с тем, что Ройзмана выдвинуло не региональное отделение партии или ее съезд, как того требует соответствующее постановление облизбиркома, а федеральное бюро «Яблока». Советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин пояснил корреспонденту «Уралинформбюро», что выдвижение политика может быть легитимным только в том случае, если возможность замены решения региональной конференции или съезда решением федерального бюро прописана в уставе партии.

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