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13:33 (мск), источник: Вести - Калининград

Марина Оргеева об обысках в правительстве: «Оперативные действия, к сожалению, могут быть ещё»

Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева прокомментировала ситуацию с обысками в здании регионального правительства.

В среду, 28 июня, в офисе компании «ГлобалЭлектроСервис» (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) прошли следственные действия, сообщило РБК.

По информации информагентства, правоохранительные органы завели уголовное дело по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства футбольного стадиона «Калининград-Арена» к чемпионату мира по футболу. В рамках уголовного дела обыски также провели в правительстве Калининградской области.

Марина Оргеева, председатель Калининградской областной Думы:

«Если есть нарушения, человек должен быть наказан. Но мы понимаем, что это всё решения, которые связаны с судебным процессом, поэтому произошли оперативные действия. Наверное, будут изучены документы, предприняты меры в отношении людей. Моя позиция, если человек имеет нарушения своей деятельности, то он должен нести наказание, независимо, какую должность он занимает. Здесь всё очевидно. Примеры не только в регионе, но и в России показывают, что никому не дозволено нарушать законодательство. Тем более, покушаться на имущество, на средства граждан. Оперативные действия, к сожалению, могут быть еще».

Ранее глава региона Антон Алиханов также отметил, что необходимо дождаться решения суда об итогах работы правоохранительных органов.

«Я неоднократно заявлял, что замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве. Все, кто нарушил закон, будут, отвечать по всей его строгости», — сказал Алиханов.

Что касается объектов строительства к ЧМ-2018, то глава Калининградской области заверил, что все объекты будут сданы в срок с надлежащим качеством, все обязательства будут выполнены.

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