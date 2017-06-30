Нардеп обвинил главу МВД в попытке узурпировать власть

«В том, что создал Аваков, определенные признаки возможного недемократического захвата власти… по своему влиянию уже догоняет премьер-министра, будучи всего лишь министром. Ни одно решение в правительстве без согласия Авакова не проходит, он имеет своеобразное вето. Он является “смотрящим” за министрами от “Народного фронта”, которые ходят к нему на отчет», — сказал Лещенко в эфире телеканала «ZIK».

Политик считает, что сложившаяся ситуация «очень опасна», учтивая то, что Аваков стоят у истоков создания национальных батальонов.

Ранее сообщалось, что Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.