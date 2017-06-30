Два сотрудника УФНС в Екатеринбурге уволены за сокрытие доходов

В ходе проведенной проверки выяснилось не все блюстители порядка отчитались о своих доходах и доходах своей семьи, в том числе от продажи транспортных средств, недвижимости, сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков.

Например, экспертом отдела информационных технологий ФНС в справке о доходах не значится факт приобретения земельного участка стоимостью около 1,3 млн руб. При этом стоимость земли выше заработка его и его жены за три года.

Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в уральской столице стоимостью 4,2 млн рублей.

Такими же сокрытиями грешат и некоторые другие сотрудники ведомства.

После проверки руководство Управления довольно быстро отреагировало на представление надзорного ведомства и двое госслужащих были уволены.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шестеро государственных служащих ведомства, еще четверо служащих привлечены к материальной ответственности.