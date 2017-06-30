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12:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Два сотрудника УФНС в Екатеринбурге уволены за сокрытие доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня, ИА УралПолит.Ru. В свердловском управлении ФНС освободили от должности двоих сотрудников, а десять — привлечены к ответственности после нагрянувшей прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проведенной проверки выяснилось не все блюстители порядка отчитались о своих доходах и доходах своей семьи, в том числе от продажи транспортных средств, недвижимости, сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков.

Например, экспертом отдела информационных технологий ФНС в справке о доходах не значится факт приобретения земельного участка стоимостью около 1,3 млн руб. При этом стоимость земли выше заработка его и его жены за три года.

Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в уральской столице стоимостью 4,2 млн рублей.

Такими же сокрытиями грешат и некоторые другие сотрудники ведомства.

После проверки руководство Управления довольно быстро отреагировало на представление надзорного ведомства и двое госслужащих были уволены.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шестеро государственных служащих ведомства, еще четверо служащих привлечены к материальной ответственности.

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