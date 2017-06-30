В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — сказал Песков журналистам в пятницу.

На вопрос, согласованы ли время и формат встречи, он ответил, что «пока этих деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам».