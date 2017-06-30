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12:54 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определен, подготовка ведется по дипломатическим каналам, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters
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«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — сказал Песков журналистам в пятницу.

На вопрос, согласованы ли время и формат встречи, он ответил, что «пока этих деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам».

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7—8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

Комментарии
3
Дядя Сухов
хто такой педя?
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Альфир Сабиров
Мечта России сбылась)) Президент США удостоит нас своей встречей!
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Сергей Костенко
После Пети - нет никакого смысла, гонка проиграна...
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