Двораковский останется управлять Омском до осени
Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что прекратит полномочия мэра Омска не в июле, как планировалось, а осенью.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что прекратит полномочия мэра Омска не в июле, как планировалось, а осенью.
При общении с журналистами глава города уточнил, что будет работать до избрания нового мэра.
Официально, полномочия Вячеслава Двораковского заканчивались 11 июля, к этой дате должны были состояться выборы нового мэра. Но