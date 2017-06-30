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12:51 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский останется управлять Омском до осени

Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что прекратит полномочия мэра Омска не в июле, как планировалось, а осенью.

Источник: РИА "Новости"

При общении с журналистами глава города уточнил, что будет работать до избрания нового мэра.

Официально, полномочия Вячеслава Двораковского заканчивались 11 июля, к этой дате должны были состояться выборы нового мэра. Но из-за неудавшейся первой попытки выборы мэра перенесли на ноябрь 2017 года.

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