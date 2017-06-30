Санду допускает возможность бойкотирования выборов

Она уточнила, что смешанное голосование — это удар прежде всего по оппозиционным проевропейским партиям, поэтому участие ее формирования в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2018 году, остается под вопросом.

«Если будет принят этот антидемократический закон, мы рассмотрим вопрос нашего участия выборах», — заявила Санду в эфире передачи «Important» на телеканале TVC 21.

Лидер PAS подтвердила, что она категорически против внесения изменений в избирательную систему и раскритиковала отношение властей к рекомендациям европейских партнеров. По словам Санду партии, настаивающие на этом изменении, должны будут нести ответственность за последствия, если ЕС решит блокировать финансирование для Молдовы.