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12:46 (мск), источник: Noi.md

В свой день рождения депутат ПСРМ получил новую должность

У парламентской фракции социалистов с сегодняшнего дня — новый вице-председатель, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Это — депутат от ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, предложенный в эту должность вместо бывшего депутата Андрея Негуцэ, который был назначен послом в Российской Федерации.

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«На заседании фракции ПСРМ было принято решение назначить на должность вице-председателя фракции, ставшую вакантной после того, как Андрей Негуцэ сложил свой депутатский мандат, Корнелиу Фуркулицэ», — объявил сегодня в парламенте депутат Василий Боля.

Поскольку новый вице-председатель фракции ПСРМ был назначен как раз в свой день рождения, спикер Андриан Канду не удержался от иронии по этому поводу.

«Похоже, вы решили сделать г-ну Фуркулицэ роскошный подарок на его день рождения — дополнительную ответственность. Поздравляем еще раз!», — сказал Канду.

Отметим, что председателем парламентской фракции ПСРМ является Зинаида Гречаная.

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