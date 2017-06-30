В свой день рождения депутат ПСРМ получил новую должность
У парламентской фракции социалистов с сегодняшнего дня — новый
У парламентской фракции социалистов с сегодняшнего дня — новый
Это — депутат от ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, предложенный в эту должность вместо бывшего депутата Андрея Негуцэ, который был назначен послом в Российской Федерации.
«На заседании фракции ПСРМ было принято решение назначить на должность
Поскольку новый
«Похоже, вы решили сделать
Отметим, что председателем парламентской фракции ПСРМ является Зинаида Гречаная.