В свой день рождения депутат ПСРМ получил новую должность

Это — депутат от ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, предложенный в эту должность вместо бывшего депутата Андрея Негуцэ, который был назначен послом в Российской Федерации.

«На заседании фракции ПСРМ было принято решение назначить на должность вице-председателя фракции, ставшую вакантной после того, как Андрей Негуцэ сложил свой депутатский мандат, Корнелиу Фуркулицэ», — объявил сегодня в парламенте депутат Василий Боля.

Поскольку новый вице-председатель фракции ПСРМ был назначен как раз в свой день рождения, спикер Андриан Канду не удержался от иронии по этому поводу.

«Похоже, вы решили сделать г-ну Фуркулицэ роскошный подарок на его день рождения — дополнительную ответственность. Поздравляем еще раз!», — сказал Канду.

Отметим, что председателем парламентской фракции ПСРМ является Зинаида Гречаная.