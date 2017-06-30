Глава Сибирского регионального центра МЧС России прибыл с рабочим визитом в Приангарье

«В планах работы — проверка функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ряда территорий области, готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары», — отметили в пресс-службе.
Также Сергей Диденко примет участие в заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где заслушает доклады о стабилизации ситуации с природными пожарами в Прибайкалье и принимаемым мерам для их ликвидации. Будет дана оценка всем оперативным службам, задействованным в тушении природных пожаров.
Напомним, указом губернатора Иркутской области на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Действует запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.