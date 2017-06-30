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14:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава Сибирского регионального центра МЧС России прибыл с рабочим визитом в Приангарье

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко прибыл в Иркутскую область сегодня, 30 июня. Глава оценит лесопожарную обстановку на территории региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В планах работы — проверка функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ряда территорий области, готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары», — отметили в пресс-службе.

Также Сергей Диденко примет участие в заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где заслушает доклады о стабилизации ситуации с природными пожарами в Прибайкалье и принимаемым мерам для их ликвидации. Будет дана оценка всем оперативным службам, задействованным в тушении природных пожаров.

Напомним, указом губернатора Иркутской области на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Действует запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.

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