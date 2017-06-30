Глава Сибирского регионального центра МЧС России прибыл с рабочим визитом в Приангарье

«В планах работы — проверка функционирования единой дежурно-диспетчерской службы ряда территорий области, готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары», — отметили в пресс-службе.

Также Сергей Диденко примет участие в заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где заслушает доклады о стабилизации ситуации с природными пожарами в Прибайкалье и принимаемым мерам для их ликвидации. Будет дана оценка всем оперативным службам, задействованным в тушении природных пожаров.