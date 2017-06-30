Иркутская область и белорусский город Витебск подписали соглашение о сотрудничестве

«В Иркутской области национально-культурными центрами ведется активная работа по сохранению на сибирской земле белорусских национальных обрядов, традиций, обычаев и ремёсел. Выступают фольклорные ансамбли, действует белорусский народный хор. Сотрудничество между Иркутском и Витебском призвано способствовать дальнейшему расширению культурных связей между двумя областями соседних государств, и как следствие — укреплению дружбы между нашими братскими народами», — подчеркнул Сергей Брилка.

Основными темами форума стали инновации, высокие технологии и создание информационного обществ. «Глубоко убежден, что только инновационное развитие способно полностью раскрыть промышленный потенциал Приангарья. В современном обществе именно креативность и новые идеи становятся важными источниками экономического роста. И в первую очередь инновации опираются на человеческий капитал, на людей, способных не только генерировать новшества, но и внедрять их в жизнь. В связи с этим повышается значимость развития высшего образования в регионе, закрепления молодых талантливых кадров в Приангарье», — отметил Сергей Брилка.

Один из вопросов форума, актуальных и для организации работы ЗС Иркутской области, касался сотрудничества в сфере электронного парламента и правительства. «Сегодня мы уверенно и планомерно идем к созданию максимальной открытости работы ЗС, — прокомментировал Сергей Брилка. — Уже сейчас документы как принятые, так и готовящиеся к рассмотрению доступны любому пользователю на официальном сайте областного парламента. Такая открытость важна и для населения, и для депутатов, которые могут детально знакомиться с законотворческой деятельностью коллег из других территорий».