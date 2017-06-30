Омский губернатор Назаров подписал закон о противодействии коррупции

Губернатор Виктор Назаров подписал закон «О противодействии коррупции в Омской области» 29 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель нового документа — совершенствование правовой основы вопроса и регулирование отношений, связанных с проведением в регионе госполитики в этой сфере.

Проект документа разработали в управлении губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений при взаимодействии муниципалитетами, правоохранительными органами, прокуратурой.

В документе содержатся организационные основы и определены полномочия губернатора, Заксобрания и других госорганов и должностных лиц.