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13:22 (мск), источник: АиФ Омск

Омский губернатор Назаров подписал закон о противодействии коррупции

Документ содержит организационные основы и определяет полномочия должностных лиц.

Губернатор Виктор Назаров подписал закон «О противодействии коррупции в Омской области» 29 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель нового документа — совершенствование правовой основы вопроса и регулирование отношений, связанных с проведением в регионе госполитики в этой сфере.

Проект документа разработали в управлении губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений при взаимодействии муниципалитетами, правоохранительными органами, прокуратурой.

В документе содержатся организационные основы и определены полномочия губернатора, Заксобрания и других госорганов и должностных лиц.

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