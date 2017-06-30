Омский губернатор Назаров подписал закон о противодействии коррупции
Документ содержит организационные основы и определяет полномочия должностных лиц.
Документ содержит организационные основы и определяет полномочия должностных лиц.
Губернатор Виктор Назаров подписал закон «О противодействии коррупции в Омской области» 29 июня, сообщает
Цель нового документа — совершенствование правовой основы вопроса и регулирование отношений, связанных с проведением в регионе госполитики в этой сфере.
Проект документа разработали в управлении губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений при взаимодействии муниципалитетами, правоохранительными органами, прокуратурой.
В документе содержатся организационные основы и определены полномочия губернатора, Заксобрания и других госорганов и должностных лиц.