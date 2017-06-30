«Подчеркиваю: не скоро!»: Порошенко рассказал, когда в Украине состоятся выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выборы в Украине состоятся еще очень нескоро, и избирательный сезон начнется в 2019 году.

«Выборы, друзья, еще очень нескоро. Подчеркиваю: не скоро! Если кто-то хочет спросить, когда они будут? Избирательный сезон начнется в 2019 году, в соответствии с законодательством», — заявил он.

«Я намеренно сразу после избрания президентом объявил досрочные парламентские выборы в 2014 году, где был избран парламент, который вместе со мной сделал эти реформы, сформировал правительство, ориентирован и поддерживает и президента, и децентрализацию, и в 2015 году были проведены очередные местные выборы. Для чего это было сделано — надо остановить популизм и дать возможность стране поработать без выборов, провести настоящие реформы», — отметил глава государства.

«Поэтому, вместо того, чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше вкладывать средства в развитие общин», — резюмировал Порошенко.