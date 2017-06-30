Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
От чего вас спасет спиннер
Фонд под кураторством Людмилы Путиной объяснил, где 250 млн руб.
Стоит ли делать делать замечания чужим детям?
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
14:06 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве сообщили о задержании российских пограничников в Херсонской области

В Пограничной службе ФСБ РФ заявили, что россияне потерялись.

Источник: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Ночью 30 июня пограничники в Херсонской области Украины задержали двух неизвестных без документов, которые оказались военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ, сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Читайте также
Минобороны опровергло данные о пленении российского военного под Луганском

«Сегодня, 30 июня, около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — написал в своей странице в фейсбуке Назаренко.

Позднее представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся на Украине.

«Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — сказал Слободян в пятницу агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, на данный момент украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами устанавливают их личности. После соответствующих мер будет принято решение об их передаче компетентным органам.

 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
СМИ узнали подробности проверок на прямых рейсах из РФ в США
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь