В Киеве сообщили о задержании российских пограничников в Херсонской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Ночью 30 июня пограничники в Херсонской области Украины задержали двух неизвестных без документов, которые оказались военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ, сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

«Сегодня, 30 июня, около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ», — написал в своей странице в фейсбуке Назаренко.

Позднее представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся на Украине.

«Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — сказал Слободян в пятницу агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, на данный момент украинские пограничники совместно с заинтересованными структурами устанавливают их личности. После соответствующих мер будет принято решение об их передаче компетентным органам.