Борис Дубровский поставил задачу собрать два миллиона тонн зерновых

«Наша ближайшая цель — два миллиона тонн зерновых. Последние три года мы двигались к ней широкой поступью. Надеюсь, в этом году мы ее достигнем. Площадь ярового сева превысила 1,6 млн га, это на 30 тысяч га больше, чем в прошлом году. Будем так наращивать каждый год, чтобы максимально использовать ресурс пахотных земель. Мы заинтересованы и в пшенице твердых сортов, и в фуражном зерне. Это позволит региону, во-первых, увеличить экспорт как зерна, так и готовой продукции. А во-вторых, увеличить поголовье скота и птицы», — отметил губернатор.

Борис Дубровский осмотрел представленные на выставке новинки предприятий сельхозмашиностроения региона. На выставке были представлены сельхозмашины и оборудование, запасные части, минеральные удобрения, препараты для обработки семян и сами семена, корма для животных, ветеринарные препараты. Свою продукцию представили более 60 предприятий области.

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, для оптимизации деятельности регионального АПК и его дальнейшего развития необходимо продолжать техперевооружение производств, привлекать инвестиции и инновации, развивать инфраструктуру, логистику и экспорт.