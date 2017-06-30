Губернатор Виктор Назаров собрался в Китай

Программа 3-дневного визита чрезвычайно насыщена. Губернатор Омской области Виктор Назаров в рамках своего визита в Китай встретится с замом председателя Народного правительства автономного района Внутренняя Монголия Бай Сянцюнем и секретарем парткомитета города Маньчжурии Чэнь Лисинем.

Визит омской делегации в Китайскую народную республику пройдет с 2—4 июля . Омичи примут участие в открытии беспошлинной торговой зоны Маньчжурии и Торгового дома товаропроизводителей Омской области.

В рамках визита губернатор также посетит сельскохозяйственный экологический парк «Ван Кан» и примет участие в работе Саммита научно-технического сотрудничества и инноваций.

Отметим, что Китай сейчас является одним из приоритетных партнёров Омской области. В настоящий момент КНР занимает третье место в списке 89 внешнеторговых партнёров региона. В прошлом году рост товарного оборота с Китаем составил 42,4 процента. Так, только за I квартал 2017 года взаимный торговый оборот превысил 27 млн. долларов. Это в 4 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Омские товары сейчас востребованы в Китае, кроме того, активно развивается совместное производство. Так, в Омской области успешно работают несколько предприятий в сфере деревообработки, производства текстиля и обуви. Кроме того, при участии китайского капитала в Омске был недавно запущен новый стекольный завод.

Благодаря китайским инвестициям, объем поставок лесоматериалов в Китай вырос в 2016 году на 58,4%. Общие объемы «деловой» древесины в регионе составляют 13 млн. кубометров, тогда как реально производители выбирают лишь 10%. Омские власти считают, что участие китайского бизнеса в лесопереработке позволяет обеспечивать санитарную вырубку лесов, обеспечивать население новыми рабочими местами и увеличивать поступление налогов.