МИД прорабатывает возможность въезда в Украину граждан РФ по биометрическим паспортам

«Работа началась, и МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций … Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства», — сказал Макеев.

В Министерстве иностранных дел прорабатывается возможность введения въезда/выезда на территорию страны граждан Российской Федерации по биометрическим паспортам. Об этом сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев на пресс-конференции «Визы и ограничения российского влияния в Украине: наступление на свободы или требование времени?», передает «Интерфакс-Украина».

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Он также рассказал, что одним из вариантов может стать ограничение на въезд для определенных категорий граждан РФ, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами или же, еще одним вариантом рассматривается введение визового режима.

По словам Макеева, не исключено также введение абсолютного запрета на въезд в Украину с территории РФ.

«В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет, с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — резюмировал дипломат.

Позже Макеев рассказал, что согласно действующему законодательству в компетенции правительства входит изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны.

«Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, соответственно это в полномочиях правительства изменять имеющееся на сегодня соглашение», — добавил он.

Как сообщалось, ранее Турчинов заявил, что Госпогранслужба Украины на следующей неделе подаст расчеты, необходимые для обеспечения въезда россиян по биометрическим паспортам. Он подчеркнул, что рассматривает введение въезда по биометрическим паспортам как временную меру, до введения визового режима с Россией.