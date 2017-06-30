Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
Как недосып влияет на мозг
Как выбрать загородный дом для пенсионера
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14:40 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: мы поставили себе амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну

30 июня, Москва /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Беларусь необходимо превратить в IT-страну, соответствующая задача уже поставлена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами. Они уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».

«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», — подчеркнул глава государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Что изменится с 1 июля: возрастные маркировки, тарифы на электроэнергию и н
Матвиенко на ярмарке белорусских товаров в Москве купила две пары обуви
Что изменится с 1 июля: возрастные маркировки, тарифы на электроэнергию и н
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
Тропические ливни над Москвой: реакция соцсетей На Москву и Подмосковье 30 июня обрушился сильнейший ливень, сопровождавшийся грозой и градом
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь