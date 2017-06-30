Лукашенко: мы поставили себе амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну
30 июня, Москва /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Беларусь необходимо превратить в
30 июня, Москва /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Беларусь необходимо превратить в
«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в
Президент заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами. Они уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».
«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», — подчеркнул глава государства.