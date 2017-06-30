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15:13 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент одобрил проект реформы правительства Молдовы

Депутаты молдавского парламента одобрили законопроект по реформе центральной власти.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Большинством голосов молдавских парламентариев в ходе заседания в пятницу в первом чтении утвержден проект закона по реформе правительства.

Сам кабмин одобрил эту инициативу 8 июня. В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности вице-министров.

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В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари.

В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

Ранее премьер Павел Филип заявлял, что «проект представят парламенту, чтобы успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания весенне-летней сессии».

Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.

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