Парламент одобрил проект реформы правительства Молдовы
Депутаты молдавского парламента одобрили законопроект по реформе центральной власти.
Депутаты молдавского парламента одобрили законопроект по реформе центральной власти.
КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Большинством голосов молдавских парламентариев в ходе заседания в пятницу в первом чтении утвержден проект закона по реформе правительства.
Сам кабмин одобрил эту инициативу 8 июня. В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности
В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари.
В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.
Ранее премьер Павел Филип заявлял, что «проект представят парламенту, чтобы успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания
Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый
Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.