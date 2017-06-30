В ГД озвучили предварительный текст присяги для вступления в гражданство

В пятницу рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера ГД Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ, основой для него стал вариант главы комитета Павла Крашенинникова.
Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Павел КрашенинниковПредварительный текст присяги
Депутат пояснил, что далее этот текст будет направлен лидерам думских фракций, если его поддержат, он будет консолидировано внесен ими в Госдуму. Параллельно, по его словам, было принято решение провести социологические исследования, чтобы понять мнение россиян.
«Комитет должен рассмотреть материал: представленный текст и все поправки во вторник», — добавил Емельянов.
не имеет смысла , они и без этого РОССИЯНЕ , а требовать давать клятву у купившего гражданство "Джамшута" просто смешно (((