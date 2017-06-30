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16:00 (мск), источник: РИА Новости

В ГД озвучили предварительный текст присяги для вступления в гражданство

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов озвучил предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны и уважать ее историю.

Источник: РИА Новости

В пятницу рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера ГД Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ, основой для него стал вариант главы комитета Павла Крашенинникова.

Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Павел Крашенинников
Предварительный текст присяги

Депутат пояснил, что далее этот текст будет направлен лидерам думских фракций, если его поддержат, он будет консолидировано внесен ими в Госдуму. Параллельно, по его словам, было принято решение провести социологические исследования, чтобы понять мнение россиян.

«Комитет должен рассмотреть материал: представленный текст и все поправки во вторник», — добавил Емельянов.

Комментарии
13
Михаил С
Ничего так текст. Лаконично, ничего лишнего и без ограниченной идеологии, все в меру и без ущемления прав и свободы.
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Виктор Гущин
А что с вариантом присяги, предложенным депутатом И. Яровой, предварительно анонимно списанном ею "под шумок" с преамбулы Конституции РФ. Так себя приличные дамы не ведут. Стыдно попадаться на идейном воровстве, находясь на государственной службе в высшем представительном органе власти...
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Альф Утангри
Клясться родившихся в Россиа россиян
не имеет смысла , они и без этого РОССИЯНЕ , а требовать давать клятву у купившего гражданство "Джамшута" просто смешно (((
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