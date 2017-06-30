В Казани наградили политических деятелей

На протяжении рабочего периода депутаты принимали активное участие во многих значимых событиях районов, к которым можно отнести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории, мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, посадку аллеи Депутатов в парке «Сосновая роща» и многие другие.

Депутаты постоянно контролируют ход капитальных ремонтов в жилых домах, дворах и социальных объектах районов.

Хорошим примером является поддержка преподавателей Ильдаром Гильмутдиновым, который вручил сертификаты на поездку в Санкт-Петербург. Благодаря этому учителя получили возможность посещения образовательных учреждений Северной столицы и приняли участие в празднике «Алые паруса».

Благодарственными письмами были отмечены депутаты Государственного Совета РТ Фарид Минигулов, Ирина Бакова и Александр Черемнов, депутаты Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов, Рустам Рамазанов, Сергей Черепанов, Альмир Михеев и Камария Хамидуллина и Владимир Беляков.

Рабочее собрание участники продолжили на отремонтированных объектах районов — это двор после капитального ремонта по ул. Восстания, д. 59, 61 и новый опорный пункт охраны порядка.

Глава администрации Сергей Миронов продемонстрировал нововведения, которые были реализованы в процессе реконструкции дома, а также полностью укомплектованную всеми удобствами придомовую территорию. В опорном пункте глава провел экскурсию по рабочему пространству и познакомил гостей с представителями правопорядка, которые следят за безопасностью жителей.