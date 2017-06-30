В Калининградской области вручены удостоверения судей
В Калининграде 30 июня в аппарате полномочного представителя президента России в СЗФО состоялась церемония вручения удостоверений федеральных судей, подписанных Владимиром Путиным.
В Калининграде 30 июня в аппарате полномочного представителя президента России в СЗФО состоялась церемония вручения удостоверений федеральных судей, подписанных Владимиром Путиным.
Заместитель полпреда Михаил Ведерников и председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев вручили документы председателю Московского районного суда города Калининграда Наталье Толмачевой, судьям Ленинградского и Центрального районных судов Елене Маначиной и Наталье Большаковой.
Также совместно с исполняющей обязанности председателя Арбитражного суда Калининградской области Анной Валовой было вручено удостоверение вновь назначенной судье Арбитражного суда Антонине Чепель.