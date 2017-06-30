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16:19 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининградской области вручены удостоверения судей

В Калининграде 30 июня в аппарате полномочного представителя президента России в СЗФО состоялась церемония вручения удостоверений федеральных судей, подписанных Владимиром Путиным.

Заместитель полпреда Михаил Ведерников и председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев вручили документы председателю Московского районного суда города Калининграда Наталье Толмачевой, судьям Ленинградского и Центрального районных судов Елене Маначиной и Наталье Большаковой.

Также совместно с исполняющей обязанности председателя Арбитражного суда Калининградской области Анной Валовой было вручено удостоверение вновь назначенной судье Арбитражного суда Антонине Чепель.

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