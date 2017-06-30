«Русские, вы лучшие!»: калининградский депутат рассказал, как европейские коллеги отзываются об их инициативах

По словам парламентария, в 2016 году очень сильно активизировалась работа калининградских депутатов по налаживанию международных контактов.

«Подоплекой тому является понимание, что на высших горизонтах эти контакты минимизированы. Это некий такой общегосударственный тренд наш и наших соседей — перенести диалог на уровень политиков среднего эшелона, которые больше общаются с людьми», — отметил Мусевич.

Причём, как уверяет депутат, в рамках форума парламентов Южной Балтики эта работа принесла свои плоды и позиции Калининградской области как участника форума очень укрепились.

«Мы стали одними из лидеров, с мнением которых считаются и мнение которых очень важно при принятии тех или иных решений. Мы выполняем функцию “золотой акции” (решающего голоса — Прим. ред.), потому что там три региона Германии, три региона Польши, а мы седьмые. Мы этим пользуемся достаточно успешно», — рассказалМусевич.

Парламентарий отметил, что все немецкие и польские коллеги подчёркивают своё уважение к калининградским депутатам.

«В кулуарах практически все коллеги говорили: “Русские, вы лучшие!”» — заявил Мусевич.

В доказательство он привёл историю с внесением в резолюцию минувшего форума в Щецине пункта, инициированного именно калининградцами: «Развитие культурного туризма в регионе Южной Балтики будет крайне затруднено без принятия режима малого приграничного движения». Сегодня эта резолюция находится в Брюсселе, Варшаве, Берлине и Москве.