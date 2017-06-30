Нижегородское правительство планирует создать территории опережающего развития в г. Володарск и р.п. Решетиха

Согласно информации, состоялось совещание под председательством вице-губернатора Евгения Люлина, в котором также приняли участие представители минэкономики и администраций Володарского района, Володарска и Решетихи. По результатам совещания было принято решение подготовить всю необходимую документацию для подачи заявок на создание территорий опережающего социально-экономического развития в данных моногородах.

В апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области.

«По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР “Саров” обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей», — отмечалось на сайте кабмина.