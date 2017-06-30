Назарбаев подписал закон «О прокуратуре»

Законопроектом «О прокуратуре» предусматриваются такие направления деятельности прокуратуры, как высший надзор за соблюдением законности на территории страны в пределах и формах, установленных законом, представление интересов государства в суде, осуществление от имени государства уголовного преследования. Четко изложены полномочия (права и обязанности) прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с исками в суд. Предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережение» и «предписание». Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности Генеральной прокуратуры, областных, районных и приравненных к ним прокуратур.

Поправками по вопросам здравоохранения предусматривается пересмотр размеров взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования, уточнение перечня лиц, за которых взносы в фонд поступают от государства, а также перечня плательщиков взносов в фонд. Предусмотрена норма по предоставлению иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Казахстана, права на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами страны. Уточняется норма по праву граждан на медицинскую помощь в системе ОСМС в случае неуплаты отчислений и (или) взносов.. Упорядочен механизм оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей.