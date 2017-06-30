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15:57 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал закон «О прокуратуре»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законы «О прокуратуре» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О прокуратуре”, направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры», — сообщает сайт Акорды.

Также по данным официального сайта, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования.

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Законопроектом «О прокуратуре» предусматриваются такие направления деятельности прокуратуры, как высший надзор за соблюдением законности на территории страны в пределах и формах, установленных законом, представление интересов государства в суде, осуществление от имени государства уголовного преследования. Четко изложены полномочия (права и обязанности) прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с исками в суд. Предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережение» и «предписание». Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности Генеральной прокуратуры, областных, районных и приравненных к ним прокуратур.

Поправками по вопросам здравоохранения предусматривается пересмотр размеров взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования, уточнение перечня лиц, за которых взносы в фонд поступают от государства, а также перечня плательщиков взносов в фонд. Предусмотрена норма по предоставлению иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Казахстана, права на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами страны. Уточняется норма по праву граждан на медицинскую помощь в системе ОСМС в случае неуплаты отчислений и (или) взносов.. Упорядочен механизм оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей.

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