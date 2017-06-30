Назарбаев подписал закон «О прокуратуре»

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О прокуратуре”, направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры», — сообщает сайт Акорды.
Также по данным официального сайта, Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования.
Законопроектом «О прокуратуре» предусматриваются такие направления деятельности прокуратуры, как высший надзор за соблюдением законности на территории страны в пределах и формах, установленных законом, представление интересов государства в суде, осуществление от имени государства уголовного преследования. Четко изложены полномочия (права и обязанности) прокурора, его ответственность, обозначены задачи прокуратуры, установлены права и обязанности проверяемых субъектов, сокращены основания для назначения прокурорами проверок, а также основания обращения прокуроров с исками в суд. Предусмотрены три формы надзора: проверка, анализ, оценка правовых актов, вступивших в законную силу. Скорректирована система правовых актов прокурора. Из актов прокурорского надзора (реагирования) исключены «предостережение» и «предписание». Определена единая система органов прокуратуры, полномочия генерального прокурора, сфера деятельности Генеральной прокуратуры, областных, районных и приравненных к ним прокуратур.
Поправками по вопросам здравоохранения предусматривается пересмотр размеров взносов и отчислений в Фонд социального медицинского страхования, уточнение перечня лиц, за которых взносы в фонд поступают от государства, а также перечня плательщиков взносов в фонд. Предусмотрена норма по предоставлению иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Казахстана, права на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами страны. Уточняется норма по праву граждан на медицинскую помощь в системе ОСМС в случае неуплаты отчислений и (или) взносов.. Упорядочен механизм оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей.