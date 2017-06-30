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16:23 (мск), источник: Интерфакс

РФ приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Москва приостанавливает уплату взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до полного восстановления полномочий делегации Федерального Собрания России, заявляют в МИД РФ.

Источник: AP 2017
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«С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ», — говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте дипведомства.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в ходе телефонного разговора в пятницу.

Делегация России в 2014 году была лишена в ПАСЕ основных полномочий за ситуацию вокруг Крыма и Украины и поэтому отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи.

Комментарии
6
Николай Будуров
не надо никого бояться, начнем себя уважать, другие бояться будут, они уж и так бояться, выдумали G20 в Гамбурге только для обоснования встречи лидеров двух мировых держав. Давно так не переполняло чувство гордости за Отечество...
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Виктор Гущин
Здесь советую придерживаться той же рекомендации , что и в отношении антизападных санкций.Давно пора ни до конца 2018 года с Атлантическим Западом уровнем взаимных санкций мереться, а заняться реформированием системы собственного государственного управления. Представительная демократия, на которой всё построено, себя исчерпала до донышка и на Западе, и в России.Она не пошла, да и не могла пойти, дальше принципов так называемой буржуазной демократии, сформулированных ещё в 18 веке на волне подъёма нового эксплуататорского класса. Они стимулировали развитие товарного производства , создание разветвленной сети коммерческих услуг и максимального расширения ассортимента предметов и продуктов потребления. Спасибо буржуазной демократии за это. Она своё историческое пре6дназначение исполнила. Но ведь достигнутое не венец человеческой цивилизации, а в некотором смысле даже рубеж её деградации . На помойке оказались цели и задачи духовно-нравственного совершенствования общества, факторы ликвидации социально-экономического неравенства граждан, не материальные стимулы цивилизационного прогресса. Настала пора перестать поклоняться буржуазным принципам демократии, а вспомнить о её исконной сути - подлинному народовластию, для которого только сейчас, если говорить об объективных предпосылках её осуществления , всё и создано. Поэтому: Долой демократию! Даешь Народное Самоуправление.
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юрий першин
Кто заставлял? По дип.собственности, до сих пор "ТЯНУТ"!!!! Жирафы....
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