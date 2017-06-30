В Гулькевичском районе депутат в тысячу раз занизил размер своего участка
В Гулькевичском районе досрочно прекратили полномочия местного депутата.
В Гулькевичском районе досрочно прекратили полномочия местного депутата.
По предварительным данным, при заполнении справки о доходах расходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год депутат в тысячу раз занизил площадь участка, находящегося в его собственности — 259 кв. м вместо 25,9 га. Также он не указал о поступлении на банковский счет 1,3 млн рублей, сообщает
По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление. После его рассмотрения полномочия депутата прекратили досрочно.