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17:56 (мск), источник: ЮГА.ру

В Гулькевичском районе депутат в тысячу раз занизил размер своего участка

В Гулькевичском районе досрочно прекратили полномочия местного депутата.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, при заполнении справки о доходах расходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год депутат в тысячу раз занизил площадь участка, находящегося в его собственности — 259 кв. м вместо 25,9 га. Также он не указал о поступлении на банковский счет 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление. После его рассмотрения полномочия депутата прекратили досрочно.

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