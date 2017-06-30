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16:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полторак назвал угрозой белорусско-российские учения «Запад-2017»

По словам министра обороны Степана Полторака, проведение на границе с Украиной учений «Запад-2017» является угрозой, на которую ВСУ будут адекватно реагировать.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2017» несут угрозу Украине, сообщается в пятницу на сайте Минобороны.

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Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.

«Проведение на границе с Украиной учений “Запад-2017” является угрозой, на которую мы будем адекватно реагировать», — цитирует Полторака Минобороны.

Он отметил, что страна будет готова к «отражению возможной агрессии против Украины».

«Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы видят они, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы будем также адекватно реагировать на проведение учений», — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели именно в учениях «Запад-2017».

Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ощущается беспрецедентное давление из-за предстоящих осенью совместных белорусско-российских военных учений «Запад — 2017». Он также сказал, что обеспокоенность Минска вызывает размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО и беспилотников — «они же огромнейшие, как настоящие самолеты». Он сказал при этом, что Белоруссия и Россия не бряцают оружием перед Западом, планируя провести совместное военное учение «Запад-2017».

Ранее Генеральный штаб сообщал о масштабных учениях ВДВ ВСУ, в рамках которых проводились боевые стрельбы, десантирование, многокилометровые марши и преодоления различных препятствий.

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