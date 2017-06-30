Полторак назвал угрозой белорусско-российские учения «Запад-2017»
По словам министра обороны Степана Полторака, проведение на границе с Украиной учений «Запад-2017» является угрозой, на которую ВСУ будут адекватно реагировать.
По словам министра обороны Степана Полторака, проведение на границе с Украиной учений «Запад-2017» является угрозой, на которую ВСУ будут адекватно реагировать.
КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что предстоящие
«Проведение на границе с Украиной учений “Запад-2017” является угрозой, на которую мы будем адекватно реагировать», — цитирует Полторака Минобороны.
Он отметил, что страна будет готова к «отражению возможной агрессии против Украины».
«Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы видят они, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы будем также адекватно реагировать на проведение учений», — подчеркнул глава Минобороны Украины.
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