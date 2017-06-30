Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Купившая завтрак с замглавы МВД Украины отказалась платить
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Солист "Иванушек" высказался о смерти Яковлева - СМИ
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти Яковлева
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
17:00 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров поручил сохранить детскую площадку на Гашека

Ситуация с «ничейной» разрушающейся и опасной для жизни детей площадкой на улице Ярослава Гашека в Омске, похоже, сдвинется с мертвой точки. К сотням омичей, вышедшим на митинг в одном из скверов Московки-2 ради сохранения детской площадки, прислушался глава региона Виктор Назаров.

Источник: РИА "Новости"

К решению вопроса губернатор подключил министра строительства и ЖКК Владимира Стрельцова, поручив ему подготовить письмо на имя мэра Омска. Как прокомментировал Владимир Стрельцов, в месте детского досуга необходимо провести ремонт и обеспечить нормы безопасности.

«На следующий день после митинга губернатор дал мне поручение подготовить письмо на имя мэра, чтобы тот навел там порядок. И уже в начале июля будем двигать этот вопрос дальше. Раньше там работала охрана, туалет, проводилась уборка и всячески поддерживалась сохранность объекта. Этим занималось управление благоустройства. Сейчас ее необходимо отремонтировать и обеспечить безопасность для детей», — заявил Владимир Стрельцов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Неравнодушие министра по отношению к детской площадке, некогда подаренной Омску моделью Натальей Водяновой, вызвана еще и тем, что именно благодаря усилиям Стрельцова этот объект 8 лет назад появился в городе.

«Эта площадка — мое детище. В 2008 году от нее все отказались из-за якобы неоднозначной репутации Натальи Водяновой. Я буквально в самый последний момент выхватил эту площадку, иначе бы она появилась в Новосибирске. Поэтому у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что с ней творится», — добавил министр Стрельцов.

Усилиями тогда еще главы Ленинского округа Владимира Стрельцова, который потратил более пяти миллионов рублей бюджетных средств на обустройство площадки, на Московке-2 в 2009 году появился объект культурно-массового семейного отдыха. Имущественный комплекс был поставлен на учет и являлся муниципальной собственностью. Но потом как-то странно исчез из ведения муниципалитета.

На минувшей неделе почти триста омичей вышли на митинг, поддержав идею сохранения детской площадки, которую отстаивает победитель праймериз «Единой России», известный в Омске общественный деятель Андрей Ткачук. Выходец с Московки-2, Ткачук взялся за дело после безответных попыток омичей добиться от властей решения проблемы.

Сооружение пришло в негодность и даже стало опасным для детей из-за бесхозяйственности. Дело в том, что документы на площадку были утеряны при реорганизации структур муниципалитета, и сейчас она попросту ничья, соответственно, никто за нее не отвечает.

В поддержку сооружения на Гашека выступили не только общественники. Через своего помощника призыв к власти поддержал депутат горсовета, директор УК «Московка» Андрей Никитин, а также омские спортсмены с мировым именем Михаил Шивляков и Александр Шлеменко.

После вмешательства в ситуацию губернатора Омской области у жителей рабочей окраины Омска появилась надежда на сохранение центра отдыха сразу нескольких микрорайонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы
Госдума выбрала лучший вариант присяги гражданина РФ
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
Тропические ливни над Москвой: реакция соцсетей На Москву и Подмосковье 30 июня обрушился сильнейший ливень, сопровождавшийся грозой и градом
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь