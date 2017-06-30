Губернатор Назаров поручил сохранить детскую площадку на Гашека

К решению вопроса губернатор подключил министра строительства и ЖКК Владимира Стрельцова, поручив ему подготовить письмо на имя мэра Омска. Как прокомментировал Владимир Стрельцов, в месте детского досуга необходимо провести ремонт и обеспечить нормы безопасности.

«На следующий день после митинга губернатор дал мне поручение подготовить письмо на имя мэра, чтобы тот навел там порядок. И уже в начале июля будем двигать этот вопрос дальше. Раньше там работала охрана, туалет, проводилась уборка и всячески поддерживалась сохранность объекта. Этим занималось управление благоустройства. Сейчас ее необходимо отремонтировать и обеспечить безопасность для детей», — заявил Владимир Стрельцов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Неравнодушие министра по отношению к детской площадке, некогда подаренной Омску моделью Натальей Водяновой, вызвана еще и тем, что именно благодаря усилиям Стрельцова этот объект 8 лет назад появился в городе.

«Эта площадка — мое детище. В 2008 году от нее все отказались из-за якобы неоднозначной репутации Натальи Водяновой. Я буквально в самый последний момент выхватил эту площадку, иначе бы она появилась в Новосибирске. Поэтому у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что с ней творится», — добавил министр Стрельцов.

Усилиями тогда еще главы Ленинского округа Владимира Стрельцова, который потратил более пяти миллионов рублей бюджетных средств на обустройство площадки, на Московке-2 в 2009 году появился объект культурно-массового семейного отдыха. Имущественный комплекс был поставлен на учет и являлся муниципальной собственностью. Но потом как-то странно исчез из ведения муниципалитета.

На минувшей неделе почти триста омичей вышли на митинг, поддержав идею сохранения детской площадки, которую отстаивает победитель праймериз «Единой России», известный в Омске общественный деятель Андрей Ткачук. Выходец с Московки-2, Ткачук взялся за дело после безответных попыток омичей добиться от властей решения проблемы.

Сооружение пришло в негодность и даже стало опасным для детей из-за бесхозяйственности. Дело в том, что документы на площадку были утеряны при реорганизации структур муниципалитета, и сейчас она попросту ничья, соответственно, никто за нее не отвечает.

В поддержку сооружения на Гашека выступили не только общественники. Через своего помощника призыв к власти поддержал депутат горсовета, директор УК «Московка» Андрей Никитин, а также омские спортсмены с мировым именем Михаил Шивляков и Александр Шлеменко.

После вмешательства в ситуацию губернатора Омской области у жителей рабочей окраины Омска появилась надежда на сохранение центра отдыха сразу нескольких микрорайонов.