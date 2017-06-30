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17:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Генсек ФИФА приедет в Казань на конференцию министров спорта стран ЮНЕСКО

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура посетит международную конференцию министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая пройдет в Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

Источник: ИА Татар-информ

«Фатма Самура, генеральный секретарь ФИФА, подтвердила, что она планирует быть в Казани на этом мероприятии. Руководители Международной федерации биатлона, FISU и другие руководители международных спортивных федераций и организаций приедут в Казань. Мы ждем Виталия Мутко, председателя Олимпийского комитета России и министра спорта Российской Федерации», — отметил Кадыров.

Ожидается, что участие в конференции примут около 50 министров разных стран мира. «Это не только министры спорта, поскольку в каждых странах система управления в этой области структурирована по-разному. Там есть министры образования, министры туризма и спорта, министры культуры и спорта и так далее. Но это первые лица, руководители, которые отвечают за работу в этой сфере. И они все соберутся в Казани», — добавил руководитель дирекции.

Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС), пройдет в Казани с 13 по 15 июля. В рамках конференции министры обсудят реализацию важнейших мировых документов в сфере спорта. Конференция будет строиться вокруг трех основных тем: разработки комплексного видения инклюзивного доступа для всех, максимального увеличения вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира и защиты чистоты спорта.

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