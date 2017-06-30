Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Дану Борисову лишили родительских прав
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
17:29 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев подписал закон о бесплатном лечении живущих в РК иностранцев

С 1 июля вводится обязательное медстрахование.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам здравоохранения, согласно которым постоянно проживающие в республике иностранцы и лица без гражданства смогут лечиться бесплатно.

Читайте также
Назарбаев подписал закон «О прокуратуре»

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения”, направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования», — говорится в сообщении Акорды.

Законом предусматривается, что с 1 января 2018 года фонд социального медстрахования будет определен в качестве единого плательщика услуг как в системе обязательного социального медстрахования, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, сообщает Sputnik Казахстан.

Предусматривается введение нормы, согласно которой иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, будут иметь право на получение гарантированного объема бесплатной медпомощи наравне с казахстанцами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вынесен приговор экс-замруководителя администрации президента Майлыбаеву
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Российским ученым предложили перейти на неполный рабочий день
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы
Госдума выбрала лучший вариант присяги гражданина РФ
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь