Назарбаев подписал закон о бесплатном лечении живущих в РК иностранцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам здравоохранения, согласно которым постоянно проживающие в республике иностранцы и лица без гражданства смогут лечиться бесплатно.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения”, направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования», — говорится в сообщении Акорды.

Законом предусматривается, что с 1 января 2018 года фонд социального медстрахования будет определен в качестве единого плательщика услуг как в системе обязательного социального медстрахования, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, сообщает Sputnik Казахстан.

Предусматривается введение нормы, согласно которой иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, будут иметь право на получение гарантированного объема бесплатной медпомощи наравне с казахстанцами.