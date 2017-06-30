Диденко назвал причиной лесных пожаров в Приангарье слабую профилактическую работу

Вопросы экстренного реагирования на природные пожары обсуждались на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области под руководством начальника Сибирского регионального центра МЧС России сегодня, 30 июня. По словам Сергея Диденко, причина лесных пожаров в Приангарье — недостаточная профилактическая работа. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Человеческий и природный факторы изо дня в день становятся причинами новых пожаров в Прибайкалье. Специалистами подчеркивалась необходимость работы одновременно по этим направлениям, чтобы снизить риски лесных возгораний и пожаров в населенных пунктах, число которых, по сравнению с прошлым годом, растет.

«Одним из факторов, повлиявших на сложившуюся обстановку, стала слабая профилактическая работа и обман со стороны органов местного самоуправления по реализации тех поручений, которые заблаговременно были им даны по привлечению широкого круга общественников из числа простых жителей, которые могли бы воздействовать на ситуацию, своевременно сообщать о правонарушениях, о незаконных вырубках леса, о нарушениях правил пожарной безопасности, о поджогах. Эта работа была налажена настолько слабо, что не дала положительного эффекта», — прокомментировал Сергей Диденко.

С конкретными вопросами и предложениями по снижению риска возникновения природных пожаров члены комиссии обратились адресно к главам муниципальных образований. Основным направлением для стабилизации обстановки с пожарами было обозначено недопущение новых возгораний и пожаров, поскольку в подавляющем большинстве причиной пожаров становится целенаправленная или случайная деятельность местного населения.

«Воздействие на нарушителей и обеспечение пожарной безопасности территорий лежит на муниципалитетах», — подчеркнул глава Сибирского регионального центра МЧС России.

Другое направление, которое обсуждали сегодня, — оперативность реагирования на пожары, переброски сил на пожары с помощью авиации. Этот функционал авиалесохране Иркутской области помогает выполнить МЧС России. Цель всей проводимой работы как по профилактике пожаров, так и по их ликвидации — обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. Проверка выполнения адресных поручений, данных сегодня руководству отдельных районов Иркутской области, запланирована на ближайших заседаниях областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Результатом общей целенаправленной работы должно стать снижение в Иркутской области как природных, так и техногенных пожаров.