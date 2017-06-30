Скандально известный воронежский депутат покинул партию «Единая Россия»

Депутат Воронежской городской Думы Александр Тюрин больше не член партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 30 июня, народный избранник рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж». По словам депутата, такое решение он принял сам, а поводом стала «информационная война», которую развязал его коллега по Думе Леонид Зенищев.

Как выразился Александр Тюрин, «негатив выплёскивается на меня, а “брызги” попадают на партию. А к “Единой России” и партийцам я отношусь хорошо, с уважением». При этом Александр Тюрин не собирается покидать городской парламент и продолжит работать в Думе.

Напомним, что в середине июня руководитель завода «ЭкоЛайнер» Игорь Зенищев пожаловался главе партии «Единая Россия» Борису Грызлову на срыв работы предприятия. Претензии Зенищева были связаны с его конфликтом с совладельцем компании Александром Тюриным, действия которого он и попросил проверить Бориса Грызлова. В своей жалобе Игорь Зенищев сообщил, что предприятие по производству бумаги отключили от электричества, и оно несёт убытки.

На воронежский «ЭкоЛайнер» вернули электроэнергию в воскресенье, 25 июня. Восстановить работу предприятия по производству гофротары после 16 дней простоя удалось силами представителей завода, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Леонид Зенищев, совладелец «ЭкоЛайнера». Он отметил, что во время подключения к подстанции присутствовал и Александр Тюрин. По мнению Зенищева, его бывший партнёр по бизнесу намеренно вредит работе предприятия, чтобы помочь группе «лиц осуществить рейдерский захват «ЭкоЛайнера».