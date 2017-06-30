Скандально известный воронежский депутат покинул партию «Единая Россия»
Говорит, что это было его собственное решение.
Говорит, что это было его собственное решение.
Депутат Воронежской городской Думы Александр Тюрин больше не член партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 30 июня, народный избранник рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж». По словам депутата, такое решение он принял сам, а поводом стала «информационная война», которую развязал его коллега по Думе Леонид Зенищев.
Как выразился Александр Тюрин, «негатив выплёскивается на меня, а “брызги” попадают на партию. А к “Единой России” и партийцам я отношусь хорошо, с уважением». При этом Александр Тюрин не собирается покидать городской парламент и продолжит работать в Думе.
Напомним, что в середине июня руководитель завода «ЭкоЛайнер» Игорь Зенищев пожаловался главе партии «Единая Россия» Борису Грызлову на срыв работы предприятия. Претензии Зенищева были связаны с его конфликтом с совладельцем компании Александром Тюриным, действия которого он и попросил проверить Бориса Грызлова. В своей жалобе Игорь Зенищев сообщил, что предприятие по производству бумаги отключили от электричества, и оно несёт убытки.
На воронежский «ЭкоЛайнер» вернули электроэнергию в воскресенье, 25 июня. Восстановить работу предприятия по производству гофротары после 16 дней простоя удалось силами представителей завода, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Леонид Зенищев, совладелец «ЭкоЛайнера». Он отметил, что во время подключения к подстанции присутствовал и Александр Тюрин. По мнению Зенищева, его бывший партнёр по бизнесу намеренно вредит работе предприятия, чтобы помочь группе «лиц осуществить рейдерский захват «ЭкоЛайнера».