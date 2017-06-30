Собянин: Москва пережила новый удар стихии

«Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Москва справилась с обрушившимся на нее в пятницу тропическим ливнем, зафиксированы лишь небольшие задержки в движении общественного транспорта, городские службы работают без сбоев, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он также отметил, что в целом городские службы работают без перебоев.

Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье

В пятницу днем в Московский регион пришла сильная гроза. На город обрушился ливень с порывами ветра до 24 метров в секунду, местами прошел град. В результате грозы в столице и Подмосковье два человека погибли и девять пострадали.

По данным экстренных служб, ветер повалил порядка 40 деревьев. Мосводосток сообщал, что сотрудники службы получили более 60 заявок о скоплении воды в городе.

Последний раз схожий по силе шторм обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая. Стихия унесла жизни 18 человек, всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ронял опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.