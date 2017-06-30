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18:55 (мск), источник: АиФ Самара

Диплом главы Безенчукского района признан недействительным

Определением Оренбургского областного суда оставлено без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным диплома юриста главы Безенчукского района Евгения Сараева, сообщает прокуратура Самарской области.

Второе высшее образование в Самарском государственном университете по специальности «Юриспруденция» было получено Сараевым на основании диплома об окончании в 1994 году Самарской государственной экономической академии по специальности «Экономика и планирование промышленности». Однако в ходе прокурорской проверки установлен факт подложности диплома об окончании Самарской государственной экономической академии.

По итогам проверки прокуратура района направила в Октябрьский районный суд Самары исковое заявление о признании недействительным второго диплома о высшем профессиональном образовании. 17 января 2017 года суд стал на сторону прокурора.

Решение суда ответчиком было обжаловано в Самарский областной суд, который направил гражданское дело в Верховный суд РФ для определения подсудности, поскольку Сараев заявил о недоверии председателю суда, в связи с тем, что последняя являлась членом Государственной аттестационной комиссией ФГБОУ БПО «Самарский государственный университет» при выдаче ему диплома.

В свою очередь Верховный суд России направил дело для рассмотрения в Оренбургский областной суд.

Оренбургским областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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