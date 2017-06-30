Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР.
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР.
«США призывают другие региональные державы и все ответственные государства присоединится к санкциям», — сказал Трамп на
Трамп отметил, что «США всегда будут защищать себя и своих партнеров».
«Мы работаем тесно с Южной Кореей, Японией и другими партнёрами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности, чтобы защитить наших союзников и наших собственных граждан от Северной Кореи», — добавил он.