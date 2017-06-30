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19:32 (мск), источник: РИА Новости

Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР.

Источник: Reuters
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«США призывают другие региональные державы и все ответственные государства присоединится к санкциям», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп отметил, что «США всегда будут защищать себя и своих партнеров».

«Мы работаем тесно с Южной Кореей, Японией и другими партнёрами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности, чтобы защитить наших союзников и наших собственных граждан от Северной Кореи», — добавил он.

Комментарии
8
Николай Будуров
не знаю, плохо или хорошо, но твердая позиция КНДР, лично у меня, вызывает уважение
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Vesta *
Интересно, кто его поддержит ?
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Сергей Костенко
Обдристались америкосы...
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